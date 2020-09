Au Salvador, une buse mutilée sauvée grâce à une greffe de plumes.

Au Salvador, une équipe de vétérinaires a réalisé une greffe de plumes sur une buse à gros bec (Rupornis magnirostris) qui ne pouvait plus voler car une partie de son plumage avait été coupée par un homme qui voulait la garder en captivité.

La minutieuse opération sur ce rapace d'une trentaine de centimètres, dont la poitrine porte des rayures blanchâtres et marron clair, et doté d'une queue marron avec des bandes grises, a duré un peu plus de deux heures.