Au Royaume-Uni, recycler la chaleur des transformateurs pour chauffer les maisons

Les groupes britanniques énergétiques National Grid et SSE ont dévoilé un projet visant à utiliser la chaleur dégagée par les transformateurs électriques afin de fournir du chauffage à des foyers et entreprises, le tout en réduisant les émissions de CO2.

National Grid, qui gère le réseau électrique, et SEE, un fournisseur d'électricité, estiment que cette technologie pourrait réduire les émissions carbone de 40% par rapport au chauffage à gaz, selon un communiqué.

Le projet permet même d'envisager un chauffage "propre" si les transformateurs électriques sont approvisionnés, à terme, par de l'énergie renouvelable.

Actuellement, la chaleur émise par les transformateurs électriques se diffuse dans l'atmosphère et est gaspillée.

La technologie pourrait être déployée sur les transformateurs électriques de National Grid en Angleterre et au Pays de Galles, et l'énergie récupérée irait vers les réseaux de SSE qui fournissent du chauffage et de l'eau chaude aux foyers et entreprises.