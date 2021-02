Au Québec, les "ponts de glace", une tradition à la merci du réchauffement

En novembre 2020 à Montréal, on mesurait 22,4 degrés , un record qui ne présage rien de bon.

Il découpe un bloc d’une glace bleue qu’il extrait et mesure avec sa lame. "Quatorze pouces d’épaisseur" (35 cm), dit-il. Suffisamment pour permettre le passage des voitures mais pas des camions, contrairement à d’autres hivers, où la glace finit parfois par atteindre 1 mètre d’épaisseur.

"Un moment donné, c’est sûr qu’on ne pourra plus ouvrir si ça continue, les hivers doux" : Gilbert Cardin s’inquiète pour l’avenir de son "pont de glace" qu’il entretient chaque année sur une rivière gelée à l’ouest de Montréal.

C’est la faute au "réchauffement climatique" et à un début d’hiver très doux , affirme ce chauffeur de poids lourds de 54 ans. Mais des ennuis avec l’épaisseur de glace , "ça fait déjà 25 ans" qu’il en a, depuis le début de son aventure, souligne-t-il.

C’est le seul des trois "ponts de glace" de la région de Montréal qui a pu ouvrir cet hiver. Avec "un mois de retard", se désole cependant M. Cardin, propriétaire du "pont" entre Pointe-Fortune et St-André-d’Argenteuil, deux villages à la frontière de l’Ontario.

Depuis le 14 février, son chemin de 900 mètres de longueur, déneigé et balisé de sapins, permet aux automobilistes de rejoindre deux villages qui se font face sur la rivière des Outaouais , leur évitant un détour d’une quarantaine de kilomètres par la route.

Et cette année est "presque à oublier" avec une ouverture tardive et le retour prochain du printemps, qui forcera sa fermeture dans quelques semaines.

"Il n’y a pas deux années pareilles", même si "les dix dernières années ont été plus compliquées" avec des redoux plus fréquents.

Dans les années 1880, l’une d’elles a même supporté pendant quelques hivers le passage d’une ligne de chemin de fer entre l’île de Montréal et sa rive droite.

Dès l’époque de la Nouvelle-France au 17e siècle , ces "traverses d’hiver", comme les appellent aussi les Québécois, étaient légion sur le fleuve Saint-Laurent et ses affluents, dont la rivière des Outaouais, le plus gros d’entre eux.

Ne subsistent plus aujourd’hui que quelques dizaines de ces vestiges des hivers d’antan dans tout le Canada et une poignée au Québec. Bon nombre sont mis à mal par les aléas du climat, surtout au sud du pays.

Lui aussi propriétaire d’un "pont", plus en aval sur l’Outaouais, Claude Desjardins n’a pas pu l’ouvrir cette année. Les conditions de glace sur son chemin, qui s’étire sur 2 km entre les villages d’Hudson et d’Oka, ne sont tout simplement "pas sécuritaires", explique-t-il. Une situation qu’il avait aussi vécue en 2017 et 2018.