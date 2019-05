Au Portugal, des vaches domestiques retrouvent leur état sauvage - © Tous droits réservés

Au Portugal, des vaches domestiques retrouvent leur état sauvage - Brut. - 27/05/2019 Dans la Réserve de Faia Brava, les vaches sont remises en liberté. L'objectif ? Donner naissance à l'auroch, une espèce disparue il y a trois siècles. Une histoire racontée par Arte. Les vaches domestiques peuvent retrouver leur état sauvage. La preuve a été faite à la Réserve de Faia Brava au Portugal. Ici, des vaches de quatre races différentes vivent en liberté et gambadent sur une surface de 1000 hectares. Et en seulement quelques années, les chercheurs ont constaté que les mammifères ont été "dé-domestiqués". "On voit que d'une génération à l'autre, ils sont en train de changer leur comportement. Ils redeviennent de vrais animaux sauvages", explique Ronald Goderie, docteur en Écologie.