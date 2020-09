Un mois après le drame ayant fait plus de 190 morts et 6500 blessés, les camions chargés des éclats de verre ramassés dans les quartiers dévastés continuent d’approvisionner deux usines familiales de Tripoli .

Vétéran de la cause au Liban, il s’est mobilisé après la tragédie avec d’autres volontaires de la société civile pour élaborer un plan visant à récupérer le verre qui jonchait les maisons et crissait sous les semelles dans quasiment toutes les rues.

Ce jour-là, fenêtres, baies vitrées et devantures de boutiques ont volé en éclat à travers la capitale et ses banlieues.

Une fois fondu dans cette usine de Tripoli, métropole du nord du Liban, le verre sera utilisé pour fabriquer des carafes traditionnelles , une initiative lancée par des associations et des volontaires engagés dans le déblaiement des décombres après la déflagration du 4 août qui a dévasté des pans entiers de Beyrouth .

Dans le four rougeoyant d’une verrerie du Liban, un ouvrier soulève de lourdes pelletées de verre brisé. Pulvérisées par l’explosion au port de Beyrouth, des tonnes de ces éclats tranchants sont recyclées.

Recyclage de dizaines de tonnes de verre

Au Liban, le verre pulvérisé par l'explosion recyclé en carafes et bocaux - © JOSEPH EID - AFP

"Nous travaillons 24 heures sur 24", assure Wissam Hammoud, vice-président de la United Glass Production Company (Uniglass), verrerie fondée par son grand-père à Tripoli. "Ici nous avons le verre de l’explosion de Beyrouth", poursuit le jeune homme, désignant les hauts monticules s’entassant dans la cour et qui sont triés par les ouvriers. Les mains protégées par des gants en caoutchouc, ils disposent les morceaux de verre tranchant sur un tamis pour les séparer des cailloux et du sable, avant de les transporter vers le four.

La pâte élastique est ensuite utilisée par un souffleur qui donne forme à de gros bocaux, mais aussi ces carafes bombées surmontées d’un long col étroit, typiques de l’artisanat libanais.