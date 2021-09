Au Japon, le déclin démographique stimule le développement des véhicules autonomes

Le Japon est cependant engagé dans une course contre la montre avec son déclin démographique : 29% de sa population est déjà âgée de 65 ans et plus (un record mondial) et son taux de fécondité est très bas.

Dans un récent rapport, le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti) s'est alarmé des conséquences de cette situation pour la mobilité: une pénurie de main-d’œuvre dans les transports, des accidents de la route causés par des conducteurs âgés et un isolement croissant de nombreux seniors.

"Surtout dans les zones rurales, la tendance à la dépopulation est très élevée", souligne aussi M. Doi.

Avec les véhicules autonomes, "il s'agit d'offrir des alternatives" aux seniors en mal de mobilité.

Les autorités s'efforcent de faire du Japon un terrain toujours plus favorable à ces expérimentations. Un nouveau plan du Meti prévoit ainsi des tests de services avancés de robots-taxis dans une quarantaine de sites à travers l'archipel d'ici 2025.