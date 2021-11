Atteindre la neutralité carbone par la compensation carbone, est-ce vraiment possible ?

La conférence mondiale poursuit sa feuille de route établie à Paris en 2015 : la baisse des émissions de gaz à effet de serre mondial. Mais l’objectif in fine de la neutralité carbone, tel qu’il est mené actuellement, n’est-il pas un leurre ?

"L’écoblanchiment s’avère insidieux, comme on pouvait s’y attendre, en particulier la promotion de la compensation", analyse la Directrice exécutive de Greenpeace International, Jennifer Morgan, en clôture de la première semaine de la COP26, à Glasgow.

À la COP26, Greenpeace et d’autres organisations s’insurgent contre la mise en avant de la compensation carbone pour atteindre la neutralité carbone. Elles dénoncent un greenwashing et un effet illusoire, qui n’empêchent pas "les émissions carbone de réchauffer notre climat". Les Nations unies souhaitent combattre cette tendance de la part des multinationales avec un nouveau groupe d’experts.

"Individuellement ou à leur échelle, les acteurs économiques, collectivités et citoyens qui s’engagent pour la neutralité carbone ne sont, ni ne peuvent devenir ou se revendiquer 'neutres en carbone', l’atteinte d’une neutralité carbone arithmétique n’ayant pas de sens à leur échelle."

Ce concept de neutralité carbone se doit d’être pensé dans sa globalité et repose sur la mise en place d’une stratégie globale. L’Agence de la transition écologique (ADEME) rappelle que la neutralité carbone ne peut être menée chacun dans son coin .

Le concept de "neutralité carbone" ne désigne pas l’absence totale d’émission de gaz carbonique. "La neutralité carbone implique un équilibre entre les émissions de carbone et l’absorption du carbone de l’atmosphère par les puits de carbone", définit le Parlement européen. "Pour atteindre des émissions nettes nulles, toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde devront être compensées par la séquestration du carbone", c’est-à-dire le stockage du carbone.

Pourtant les entreprises et institutions sont toujours plus nombreuses à s’engager dans la neutralité carbone. Amazon, Eurostar, Accor, Shell, Total, Corsica Ferries, Nespresso usent du principe de compensation de leur émission carbone en plantant des arbres ou en finançant des projets plus verts par exemple.

Ce principe pose plusieurs problèmes. Car si les émissions de carbone sont immédiates, les projets de compensation mettront, eux, plusieurs années à se mettre en place, comme la compensation par la plantation d’arbres. Cette compensation pose un réel problème d’équilibre : un arbre plus vieux absorbera plus de carbone.