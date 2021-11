Après la COP26, Glasgow montre l'exemple et crée une large zone sans voiture dans son centre-ville

Après avoir accueilli la COP26, Glasgow montre donc l'exemple et réorganise son centre-ville afin qu'il soit plus sain et moins pollué. Cela passe par la mise en place d'une première zone à faibles émissions, au cœur du centre historique, de George Square à Hope Street en passant par Argyle Street et Cathedral Street. Dans ce quartier, le trafic est particulièrement dense et la pollution très importante.

Cette zone sera donc progressivement interdite aux voitures au cours des cinq prochaines années.

La seule exception concerne l'accès des personnes handicapées. Cet espace sera également toujours ouvert aux transports publics et à de nombreux professionnels.

Cette décision prise par la municipalité de Glasgow s'inscrit surtout dans une stratégie à long terme. L'objectif de la ville est en effet d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et de devenir une ville circulaire d'ici 2045.