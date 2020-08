Amazonie : des indigènes lèvent temporairement leur barrage sur une route

Ces autochtones du peuple Kayapo Mekragnoti de l'Etat septentrional du Para ont mis en place ce barrage lundi pour réclamer davantage d'aide contre le coronavirus et la fin de la déforestation et de l'orpaillage sur leurs terres.

Ils entendent remettre en place leur barrage une fois qu'ils auront reçu la notification de la juge fédérale Sandra Maria Correia da Silva, qui a invoqué les "perturbations" provoquées à "l'économie régionale" et aux "usagers de cette route".

Mardi en mi-journée, ils ont levé leur barrage de pneus et de troncs d'arbres , en attendant d'être notifiés de la décision de justice prise la veille leur ordonnant de laisser le passage sur la route BR-163, a annoncé un de leurs responsables.

Armés de bâtons, de flèches et de machettes, les autochtones exigent des compensations pour les dégâts environnementaux occasionnés par la construction de cette route, ainsi que la fin de la déforestation et de l'orpaillage illégal, qui dévastent leur environnement.

Plus vulnérables face au coronavirus

Les Kayapo Mekragnoti (un sous-groupe de l'ethnie Kayapo du célèbre cacique au plateau labial Raoni, défenseur infatigable de la cause indigène) vivent dans les réserves de Bau et de Mekragnoti, qui occupent une surface de 6,5 millions d'hectares, équivalente à celle d'un pays comme la Croatie.

Parmi ces 1.600 habitants, quatre sont morts du Covid-19 et 400 ont été infectés, selon l'Institut Kabu. Les premiers cas ont été apportés par des contacts avec des populations urbaines et des orpailleurs clandestins.

Les indigènes ont des défenses immunitaires plus faibles et un accès réduit aux soins hospitaliers.

Au total, 618 autochtones sont morts et 21.000 ont été contaminés par le coronavirus, selon l'APIB, la coordination des peuples indigènes du Brésil. La pandémie a fait à ce jour plus de 108.000 morts au Brésil, le pays le plus touché de la planète derrière les Etats-Unis.