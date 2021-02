Allbirds présente "Plant Leather", une alternative durable au cuir

La marque engagée et responsable Allbirds se tourne une nouvelle fois vers la nature pour proposer une innovation qui ne peut que révolutionner l'industrie de la mode : le premier cuir végétal 100% naturel au monde. Une initiative qui pourrait sonner la fin de deux des matériaux les plus populaires dans le secteur : le cuir et le cuir synthétique.

Les alternatives au cuir sont de plus en plus en vogue, que ce soit du cuir végétal à base de peaux et de pépins de raisins ou des alternatives à base de pommes, ananas ou champignons.

Après ses tissus fabriqués à partir d'arbres d'eucalyptus renouvelables, ses semelles de chaussures en canne à sucre et ses sous-vêtements durables, la marque Allbirds va encore plus loin dans sa volonté de proposer des solutions vertes viables et durables dans l'une des industries les plus polluantes au monde.

Lire aussi : Et si on passait (définitivement) aux sneakers vegan ?

Elle annonce aujourd'hui un investissement à hauteur de 2 millions de dollars dans la société Natural Fiber Welding, Inc. en vue de commercialiser le premier cuir végétal 100% naturel au monde.