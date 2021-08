All For Blue : impliquer les communautés dans le nettoyage du littoral. © Energy Observer productions

En Grèce et sur les côtes du monde entier, l'association All For Blue organise des nettoyages impliquant des enfants et des jeunes.

Action et sensibilisation à la problématique de la pollution marine

L'objectif : faire participer la communauté à l'élimination des déchets des mers et des océans afin de recycler ce qui peut l'être, enseigner aux nouvelles générations les effets du plastique sur les animaux marins pour que demain, elles deviennent non seulement plus conscientes mais aussi plus actives dans le processus complet. En 4 ans, l'association All For Blue a récupéré plus de 200 tonnes de déchets sur les plages et fonds marins pour les recycler et étudier leur impact sur l'écosystème.

Un tiers de nos déchets plastiques finissent dans l'océan

Près de 300 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés dans le monde chaque année, dont un tiers qui finit sa course dans nos océans. En se dégradant, le plastique se transforme en microparticules. Ingéré par la faune marine, il menace sa santé, tout comme la nôtre puisqu'il se retrouve dans l'organisme des poissons que nous consommons. Selon un rapport de l'Université de Newcastle (Australie), nous ingérerions tous chaque semaine, en moyenne, 5 grammes de plastique, soit le poids d'une carte de crédit.

"To Make our Oceans Clean Again"