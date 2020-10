Alimentation de demain : l'industrie se met au diapason des tendances écoresponsables

Le Salon international de l'alimentation (SIAL), qui n'a pas pu se tenir cette année à Villepinte (Seine-Saint-Denis) pour cause d'épidémie, a néanmoins remis ses trophées d'innovation . Tout comme le jury Ecotrophelia Europe, qui récompense chaque année les nouveaux produits imaginés par des étudiants en agronomie de plusieurs pays européens.

Chewing-gum biodégradable, dessert à l'eau de pois chiche, boisson issue de résidus de cabosse de cacao : les grands concours d'innovation alimentaire cet automne priment une industrie agroalimentaire plus écologique et la recherche de prix bas.

Le végétal et l'éthique s'imposent

Le palmarès montre que l'industrie, régulièrement accusée de malbouffe avec des produits trop gras, trop sucrés ou trop transformés, se met au diapason des tendances sociétales écoresponsables.

Le jury du SIAL a ainsi primé des produits à forte proportion de végétaux, plus "simples", "clairs" et "sécurisants" pour la santé, avec peu d'additifs, moins transformés, et affichant des "valeurs" éthiques, environnementales ou citoyennes.

Médaille d'or de l'innovation, un gnocchi surgelé, proposé par la société italienne Bocon, comportant 70% de légumes et une liste très réduite d'ingrédients : épinards et spiruline, pois et thé vert.

Un chewing-gum naturel vegan sans sucres ni aspartame, de la société française Triumph, remporte, lui, le bronze, pour son caractère biodégradable en trois semaines. Il est issu de gomme naturelle extraite de l'arbre sapotillier.