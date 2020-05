Adopter un chat hypoallergenique, bientôt possible grâce à la génétique

Les scientifiques et les immunologistes s’intéressent à cette protéine depuis des décennies en raison de son rôle dans les allergies aux chats qui incommodent tant de gens dans le monde. S’ils pouvaient trouver un moyen d’ empêcher les chats de produire cette protéine , ils pourraient mettre un terme aux éternuements, à la respiration sifflante (voir à l'asthme) et aux reniflements une bonne fois pour toutes.

CRISPR, des ciseaux génétiques pour couper la protéine incriminée

Adopter un chat hypoallergenique, bientôt possible grace à la génétique - © Tom Werner - Getty Images

L’outil "d’édition de gènes" appelé CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats ou en français Courtes Répétitions Palindromiques Groupées et Régulièrement Espacées) a ouvert de nouvelles possibilités pour l’avenir des chats hypoallergéniques.

Comme l’explique OneZero, les scientifiques d’une entreprise de Virginie, Indoor Biotechnologies, ont réussi à utiliser le CRISPR pour supprimer le gène qui dit au corps du chat comment fabriquer la molécule Fel d 1.

Les expériences n’ont pas été faites sur des animaux, on vous rassure, l’équipe travaille avec une branche locale de la "Society for the Prevention of Cruelty to Animals" pour obtenir des échantillons de tissus de 50 chats et ont utilisé ces cellules félines dans leurs recherches. Malgré l’absence de tests sur un animal vivant (pour l’instant), les chercheurs pensent que la méthode est prometteuse pour de vrais animaux de compagnie.