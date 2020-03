Abou Dhabi veut éliminer les plastiques à usage unique d'ici 2021.

11 milliards de sacs plastiques par an

Comme d'autres pays du Golfe, les Emirats arabes unis ont bâti leur richesse principalement grâce aux énergies fossiles, au secteur du bâtiment et à la consommation, mais tiennent de plus en plus à diffuser un discours plus soucieux de l'environnement.

"L'Agence pour l'Environnement d'Abou Dhabi (EAD) lance une politique visant à réduire et, à terme, à éliminer tous les plastiques à usage unique dans l'émirat d'ici 2021", a annoncé l'organisme public dans un communiqué.

"Le lancement de (cette politique) reflète notre engagement ferme en faveur de la transition vers une économie plus durable", a déclaré Cheikha Salem al-Dhaheri, secrétaire générale de l'EAD.

Cette campagne doit "inclure le développement de réglementations", comme l'interdiction de la gratuité de ces plastiques tels que les sacs plastiques, les gobelets, les couverts ou les pailles.

Aux Emirats, 11 milliards de sacs plastiques sont "consommés chaque année, soit l'équivalent de 1.184 par personne contre une moyenne mondiale de 307", a indiqué l'EAD.