A vélo en hiver : comment bien se protéger du froid, de la pluie et de l'obscurité.

Vêtements chauds, contrôle de la machine et équipements de saison : voici quelques conseils essentiels pour ne pas perdre les pédales par grand froid.

Alors que l'hiver pointe le bout de son nez, avec ses températures extrêmes et ses routes glissantes, les cyclistes vont devoir s'adapter s'ils veulent continuer à profiter de leur bicyclette.

Lutter contre le froid

Lutter contre le froid - © Jakob Helbig - Getty Images/Cultura RF

Pour bien se protéger quand les températures baissent fortement, il convient pour les cyclistes de se couvrir de la tête aux pieds, de multiplier les sous-couches pour éviter de prendre un coup de froid et se préserver de l'humidité.

En hiver, l'équipement idéal d'un cycliste doit comprendre, au moins, un gilet et un pantalon qui laissent respirer tout en tenant le corps bien au chaud, des sous-vêtements adaptés aux basses températures ainsi qu'un sous-pantalon, un bonnet à mettre sous son casque, des gants et des chaussettes bien épaisses.

Il existe aussi des semelles chauffantes pour encore plus de confort. Y ajouter, si nécessaire, une cagoule pour bien protéger le visage ou, au moins, un bandeau pour le front et les oreilles, un tour de cou, des manchettes et des jambières anti-froid.