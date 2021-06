A Rotterdam, des jardins flottants fabriqués à partir de déchets recyclés

Plus

Cette innovation technique pourrait changer la lutte contre la pollution fluviale et celle des océans. A Rotterdam, aux Pays-Bas, le programme Recycled Park parvient à capturer l'essentiel des déchets plastiques charriés depuis la Meuse et le Rhin. Ces déchets sont recyclés et transformés en îlots formant un parc flottant.

Le plastique, fléau des fleuves et rivières

Nous déversons chaque année 8 millions de tonnes de plastique dans les océans. A Rotterdam, l'ONG Clear Rivers installe des pièges à déchets sur les fleuves pour empêcher le plastique d'atteindre la mer. Bouteilles, sacs, gobelets et couverts en plastique : les déchets plastiques sont partout, sur terre comme en mer. Leur concentration est encore plus grande dans les villes, où fleuves et rivières sont touchés de plein fouet. C'est d'ailleurs généralement par les fleuves que les déchets plastiques se retrouvent ensuite dans l'océan.

Les déchets sont piégés par des barrières puis recyclés