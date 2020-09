A quel point l'espace est-il pollué?

131 millions de débris dans l'espace

À l'heure actuelle, environ 2000 satellites naviguent sur différentes orbites spatiales, selon l'association UCS (Union of Concerned Scientists). Notre appétence pour les hautes technologies et les objets connectés présage une augmentation constante de ce chiffre. SpaceX ou Amazon, prévoient déjà de lancer 12.000 et 3000 engins. Et cette activité, comme toute activité humaine, pollue. Cette pollution est liée aux débris spatiaux.

Les débris sont des objets divers, comme des gants, boulons, composants, satellites non opérationnels ou les étages supérieurs de fusées, qui circulent dans l'espace à grande vitesse. Selon le CNES, un objet de 1 cm de diamètre aura la même énergie qu'une berline lancée à 130 km/h. Il y a environ 131 millions de débris entre 1 et plus de 10 cm, d'après un comptage effectué par l'Agence spatiale européenne. Cette vélocité est dangereuse car elle endommage ou même détruit les satellites. En plus, lors de l'impact il y a création de nombreux nouveaux débris.

Cette augmentation de la pollution spatiale menace jusqu'à l'exploitation même des satellites, car arrivera un moment où il sera physiquement impossible d'envoyer de nouveaux satellites sur une orbite car celle-ci sera saturée de débris. C'est le fameux syndrome de Kessler, découvert par l'astrophysicien du même nom en 1978.