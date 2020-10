A New York, la voiture redevient reine, au risque d'un "Carmageddon"

Pour échapper aux transports publics et à la pandémie, de plus en plus de New-Yorkais s'achètent une voiture, faisant flamber le marché de l'occasion et sapant les espoirs de décongestion de la première métropole américaine.

Alors qu'aux quatre coins du monde, les centres-villes deviennent piétons, à 35 ans, citadin dans l'âme, Julien Genestoux n'avait jamais possédé de voiture, que ce soit à Lyon, Rome, San Francisco ou New York, où il vit depuis 5 ans. "En tant qu'utilisateur, c'est un cauchemar, la voiture en ville", reconnaît-il. "C'est les bouchons, tourner des heures pour se garer. Pour moi, ce n'était pas pratique du tout. Mais là, ça devient malheureusement nécessaire."

Il y a quelques semaines, il a donc franchi le pas et acheté, via un site de vente de véhicules d'occasion, une voiture familiale. "On a trois enfants", dit-il. "Il faut sortir, à New York, on ne peut rien faire dans la ville puisque tout est fermé." Cet entrepreneur d'internet a troqué les week-ends à Central Park pour des virées aux Rockaways, une des plages de New York.