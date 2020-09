A Montréal, des ruelles devenues oasis en temps de pandémie.

A Montréal, des centaines de ruelles, verdies par des passionnés, sont devenues des lieux de rencontres sûrs, de véritables oasis au coeur de la ville en temps de pandémie.

"Le fait de pouvoir se rencontrer et se retrouver tous dans la ruelle pour pouvoir partager ce qu'on vivait, avec humour et amitié, a été vraiment un exutoire", dit Marie-Eve Beaud, 40 ans, en évoquant les derniers mois. "On a tous vécu beaucoup de stress, c'est une période instable", explique cette mère de deux enfants de 9 et 11 ans.