À l'intérieur d'un œuf de dinosaure, la surprise des scientifiques !

Le but de l’étude est de comprendre comment des dinosaures nés minuscule s dans des œufs de la taille d’un œuf d’autruche peuvent évoluer et grandir pour atteindre la taille de ces sauropodes titanosauriens aux longs cous, longues queues et petites têtes, des animaux parmi les plus grands à avoir vécus sur Terre .

"Nous prévoyons que le spécimen deviendra l’un des fossiles les plus importants dans l’étude de la reproduction et du développement des gigantesques dinosaures quadrupèdes", a déclaré, dans un e-mail à CNN , Martin Kundrát, auteur de l’étude et directeur du PaleoBioImaging Lab de l’Université Pavol Jozef Šafárik en Slovaquie.

Titanosaur embro discovered: hatchlings may have had strange keratin horns on their snouts, among other things. pic.twitter.com/8zF4mO5WqV

Grâce à une nouvelle technologie d’imagerie puissante, les chercheurs ont pu redonner une structure aux dents, aux os et aux traces de tissus mous de l’embryon, pour y découvrir des restes calcifiés de la cervelle, des muscles de la mâchoire et même de minuscules dents.

Un bébé très différent de ses parents

À leur éclosion, les bébés titanosaures avaient des ouvertures rétractées sur le nez, une petite tête à une corne et une vision binoculaire, comme les humains. Les scientifiques pensent que la petite corne était présente pour aider le bébé dinosaure à sortir de sa coquille. De plus, comme cet animal devait vraisemblablement se débrouiller seul à la naissance, une vision binoculaire était un véritable avantage de survie et leur permettait de voir les dangers et prédateurs de manière beaucoup plus claire.

"Ils pouvaient rester cachés dans un habitat semblable à une forêt avant de devenir assez grands pour se déplacer dans un environnement ouvert", explique Martin Kundrát.

"Une bonne vue et une vision binoculaire pouvaient offrir un avantage dans la détection des aliments ainsi que des dangers potentiels. La caractéristique la plus frappante, la corne prémaxillaire, pouvait être utilisée pour la recherche d’un aliment ou/et comme un outil de défense pour la période où il était le plus vulnérable."