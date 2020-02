A Doha, un marché veut initier les Qataris à une consommation responsable.

Le Qatar est davantage connu comme gros producteur de gaz et pour sa compagnie aérienne que pour ses initiatives "zéro déchet" mais dans ce riche émirat du Golfe, certains habitants veulent s'initier à un mode de vie durable.

Convertir à l'écologie

Dans un marché en plein air à Doha, les vendeurs tentent de convaincre leurs clients de consommer tout en respectant l'environnement. Ils encouragent ainsi les acheteurs à éviter bouteilles, couverts et assiettes en plastique au profit de produits réutilisables. Jusqu'à la création de ce marché de producteurs, dans le nord-ouest de Doha, "les gens n'avaient pas nécessairement les moyens ou l'endroit" pour changer leurs habitudes.

Expatriés et Qataris se côtoient dans les allées de ce marché, au milieu des plantes cultivées localement, achetant du café servi dans des tasses réutilisables et remplissant leurs sacs de pain au levain cuit de manière artisanale.

Un stand tenu par des bénévoles distribue gratuitement des tasses en porcelaine à condition qu'elles soient rendues, pour être ensuite lavées et réutilisées. Les bouteilles en plastique à usage unique sont bannies et des fontaines offrent gratuitement de l'eau aux visiteurs et à leurs chiens.

Lancé en 2016, le marché compte désormais des dizaines d'étals et reçoit jusqu'à 5.000 visiteurs chaque week-end pendant l'automne et l'hiver de ce pays vite caniculaire le reste de l'année.