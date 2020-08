Après le confinement, "on a vu arriver les masques et surtout la pollution liée à ces masques, il y en avait partout, dans les rues, dans la nature", dit Olivier Civil, 50 ans, codirecteur de la jeune start-up spécialisée dans le recyclage textile. Cette pollution provoquée par ces masques jetables composés de microfibres de polypropylène, une matière plastique, et qui ne sont pas biodégradables , n'était pas "une fatalité" pour le quinquagénaire et son associé Jean-Marc Neveu.

Un nouveau procédé de recyclage

A Châtellerault, on recycle les masques jetables - © GUILLAUME SOUVANT - AFP

L'entreprise châtelleraudaise, qui travaille au côté d'un groupe de PME spécialisé en plasturgie, se revendique "circulaire, écologique et solidaire". Déjà spécialisée en recyclage, elle a perfectionné un procédé pour transformer ces masques devenus inefficaces et nocifs pour la santé et l'environnement.

En premier lieu, les masques récoltés sont placés en "quarantaine" pendant 4 jours par la société Audacie avec laquelle l'entreprise collabore. "Seuls deux jours suffisent normalement, mais nous restons prudents", explique M. Civil. Ensuite chez Plaxtil, les masques passent "au broyeur" avant de s'engouffrer 30 secondes dans un "tunnel ultraviolet" pour assurer une décontamination complète et fiable. "C'est reconnu comme étant le meilleur germicide", affirme Olivier Civil qui travaille avec Uvimobi, une entreprise spécialisée dans la décontamination des véhicules de transports partagés avec des solutions ultraviolets. Dernière étape, "on mixe cette matière avec une résine qui lui permettra de devenir une matière dure", ajoute-t-il sans plus de détails, le procédé restant "secret et protégé".