A bicyclette, sur toute la planète : les fabricants de vélos débordés

Un engouement à l’échelle mondiale

En France, les ventes de vélos ont doublé en mai et en juin par rapport aux mêmes mois de l’année dernière, selon la fédération Union sport et cycle. Le vélo est plébiscité par les citadins, qui y voient un moyen d’éviter bus bondés et métros surpeuplés tout en se dépensant après des semaines de confinement.

A l’échelle européenne, un porte-parole de la chaîne de magasins Decathlon affirme que les ventes de vélos ont été "multipliées par deux voire trois" et avance même des demandes de vélos multipliées par 5 en Chine à la sortie du confinement.

Les ventes en ligne de vélos aux Etats-Unis ont atteint un pic historique mi-mai : le nombre de vélos vendus a été supérieur de plus de 5000% à celui de la mi-mai 2019. Les ventes totales de vélos – en ligne et en magasin – au pays des pick-up et autres grosses voitures ont bondi de 81% en mai par rapport à mai 2019, pour atteindre 1,11 milliard de dollars, selon People for Bikes, qui regroupe des fabricants et des détaillants.

Bien décidé à acquérir un cycle, Nicolas, un Parisien de 31 ans, a dû visiter huit magasins avant de trouver son bonheur. Et en "explosant le budget pour prendre la gamme au-dessus" car les vélos dans les prix qu’il s’était initialement fixés ont été "dévalisés". "Je cherchais un vélo spécifique que j’avais mis un mois à choisir mais il n’était disponible nulle part ; à la fin, j’étais prêt à prendre n’importe quel vélo mais tout était en rupture de stock", témoigne-t-il.