7 voitures sur 100 vendues dans le monde sont électrifiées

S'il s'écoule de plus en plus de voitures électrifiées (hybrides ou tout électrique) dans le monde, l'évolution de leurs prix diffère fortement d'un continent à l'autre, avec des conséquences directes sur l'évolution des ventes, selon une étude.

Ainsi, les prix ont augmenté de respectivement 42% et 55% de 2011 à 2019 en Europe et aux États-Unis alors que dans le même temps, ils ont été divisés par deux en Chine. CQFD.

En ce qui concerne les modèles 100% électriques , leurs ventes se montent à 1,204 million dans le monde entre janvier et octobre 2019, à comparer aux 937.000 écoulés un an plus tôt. C'est sur le marché chinois que la proportion de ventes de voitures électriques est la plus importante (8%) tandis que les Européens sont dans la moyenne (7%) mais que les Américains sont encore légèrement à la traîne (4%).

Tesla devant les Chinois et les Indiens

C'est d'autant plus paradoxal que le seul constructeur à réaliser 100% de ses ventes dans l'électrique est américain, puisqu'il s'agit de Tesla.

Derrière Tesla, les Chinois Beijing et JAC, l'Indien Mahindra et les Japonais Suzuki et Toyota sont les seuls autres constructeurs à afficher plus de 20% de ventes de modèles électriques.

Dans le détail, si les citadines demeurent en tête des ventes de voitures électrifiées (35% en 2019 contre 42% en 2018), les SUV "écologiques" ont de plus en plus la cote (28% contre 25% un an plus tôt).