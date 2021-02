7 alternatives aux pailles en plastiques pour un monde plus sain

Après avoir rempli son estomac des traditionnelles crêpes de la Chandeleur, place en ce 3 février à la journée internationale sans paille (en plastique) !

La paille en pâte : pratique et croustillante

Grande star des restaurants italiens et des cafés en terrasse (à l’époque), la paille en pâte a le grand avantage de ne pas devoir être nettoyée, tout en étant 100% biodégradable et écolo. Par contre il ne faut pas trop traîner car après 15-20 minutes, elle se ramollit.

La paille en papier : colorée et biodégradable

Même avantage que les pailles en pâte : elle est jetable et biodégradable. Même désavantage également : il faut veiller à ne pas la laisser trop longtemps dans son verre, sous peine de twister sa boisson au carton ! La différence ? Elle est colorée et personnalisable (donc un chouïa moins écologique) !

La paille en glace : l’éphémère originale

Zéro entretien, zéro nettoyage, zéro déchet (à part le moule) pour la paille en glace ! En plus l’été, c’est rigolo et rafraîchissant. En revanche, sa durée de vie est limitée à 2 heures.

La paille en bambou : naturelle et réutilisable

Dans le rayon des pailles réutilisables, la paille en bambou est une alternative souvent très appréciée. Naturelle, réutilisable, organique, économique, non polluante et 100% biodégradable ; elle a tout pour elle… à condition d’être bien entretenue.

La paille en inox : facile à nettoyer et inoxydable

En plus d’être respectueuse pour la planète, la paille en inox à l’immense avantage d’être facile à nettoyer. Elégante, elle ne laisse pas d’arrière-goût et se garde toute une vie si on en prend soin. Et surtout : elle est indestructible. Plutôt pratique s’il y a des maladroit(e)s ou des machouilleurs à la maison !

La paille en silicone : la modulable

Certain(e)s préfèrent pouvoir jouer avec leur paille et la repositionner à l’envi. Malheureusement, cela n’est pas possible avec les pailles en inox et en bambou, qui sont rigides. Mais il existe par contre des pailles en silicone sans PVC et sans toxine, à la fois souples et solides, qui se plient facilement et qui n’abîment pas la dentition.

La paille en verre : élégante et transparente

Très agréable à utiliser, la paille en verre est solide, facile à laver et durable. Colorée et transparente, elle ajoute une petite touche d’élégance.