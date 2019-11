6 idées de cadeaux consommables à offrir pour une fête zéro déchet

Dans un peu plus d'un mois, nous célébrerons Noël. Avec le sapin et le calendrier de l'Avent, les cadeaux sont l'un des symboles forts de cette fête. Mais entre les vêtements flambants neufs, les objets plastiques en tous genres, l'achat de décorations et les paquets cadeaux, cette période de fin d'année chérie par le plus grand nombre d'entre nous n'est pas sans impact négatif sur la planète.

Pour limiter sa production de déchets en cette période festive de fin d'année, les cadeaux représentent un bon levier d'action. Originaux et garantis zéro déchet, les cadeaux consommables présentent l'avantage de pouvoir se personnaliser en fonction des goûts de ses proches et d'éviter de culpabiliser à la vue des montagnes de papiers cadeaux déchirés trônant au pied du sapin.

Voici quelques sources d'inspiration.