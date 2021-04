5200 tonnes de poussières extraterrestres tombent sur Terre chaque année

On les récolte principalement en Antarctique

Collecte de micromtorites dans les rgions centrales antarctiques, Dme C. Prlvement de neige - © DUPRAT Jean,ENGRAND Ccile - Jean DUPRAT/Ccile ENGRAND/CNRS Photothque

Pour collecter puis analyser ces micrométéorites, plusieurs expéditions ont eu lieu au cours de ces 20 dernières années à proximité de la station de recherche franco-italienne Concordia (Dôme C) à un peu plus d’un millier de kilomètres des côtes de Terre Adélie, au cœur de l’Antarctique. Il s’agit d’un lieu de collecte privilégié par les scientifiques en raison de la quasi-absence de poussières terrestres.

En ramenant les résultats de ces collectes à l’ensemble de la planète, le flux total annuel de micrométéorites est estimé à 5200 tonnes par an. C’est bien plus que des objets de plus grande taille, comme les météorites, dont le flux est estimé à environ une dizaine de tonnes par an.

Ces résultats sont le fruit d’un long programme international mené par des scientifiques du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de l’Université Paris-Saclay et du Muséum national d’histoire naturelle avec le soutien de l’Institut polaire français. L’étude complète sera publiée dans la revue Earth & Planetary Science Letters le 15 avril prochain.