5 planètes dansent en rythme inhabituel autour d'une étoile à 200 années-lumière de la Terre

Un ballet orbital harmonieux selon une "chaîne de résonance"

Elles suivent un mouvement de "chaîne de résonance", identifié par l'astronome Laplace à la fin du XVIIIe siècle avec trois des lunes de Jupiter. Quand la plus éloignée, Ganymède, fait un tour de planète, il en faut deux à Europa, plus proche, et quatre à Io, encore plus proche de Jupiter. Et ce n'est pas la première fois qu'une "danse céleste" intrigue les scientifiques, ils ont pu observé l'année passée une étoile danser en rosace autour d'un trou noir.

La même mécanique céleste est à l’œuvre avec TOI-178. La première planète de la chaîne fait le tour de l'étoile en environ trois jours et les suivantes, chacune plus lointaine que la précédente, le font respectivement en 6, 10, 15 et 20 jours, en s'alignant régulièrement pour certaines d'entre elles. Une sixième exoplanète, la plus proche de l'étoile, l'orbite trop rapidement pour être en résonance avec les suivantes.

"Nous ne connaissons que cinq autres systèmes avec une telle configuration", dans laquelle plusieurs exoplanètes s'accordent dans une harmonie orbitale autour de leur étoile, fait remarquer Adrien Leleu, astronome à l'Observatoire de l'université de Genève.