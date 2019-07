5 gestes à notre échelle pour sauver la planète

Et quelques milliards de gouttes d’eau, ça ferait une différence dans l’océan, non ? A échelle proportionnée, il est temps de se rendre compte que chaque geste individuel, s’il est répété par des millions, peut avoir un impact. C’est en changeant nos habitudes aujourd’hui et en les transmettant aux générations de demain que l’on sauvera peut-être notre planète (qui fut un jour) bleue.

1. Manger local et de saison

Ça a l’air bête dit comme ça mais manger des oranges en juillet ou des fraises en hiver, ce n’est pas normal. Alors arrêtons de vouloir satisfaire impunément nos désirs et revenons à un rythme naturel : mangeons des mandarines en décembre (avec Saint-Nicolas) et des fraises en mai (avec de la chantilly). Vous n’aurez que des bénéfices, tant au niveau de votre santé (les fruits et légumes auront plus de vitamines), qu’au niveau de vos papilles (plus de goûts dans les aliments qui ont vu le soleil au moment où ils en avaient besoin), qu’au niveau de votre conscience écologique (plus besoin de faire venir les fraises du Kenya et de polluer à outrance la planète).

Le nombre de magasins bios a explosé ces dernières années et il est aujourd’hui facile de trouver des produits locaux et bios. Alors, on se met au local et de saison ?