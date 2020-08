5 étapes pour commencer la permaculture chez soi

La permaculture envahit les médias et les réseaux sociaux, et si vous essayez de vous y mettre chez vous ?

Méthode théorisée dans les années 70 par Bill Mollison et David Holmgren en Australie, la permaculture (permanent + culture) trouve ses premières origines dans un modèle développé par l’agriculture japonais Masanobu Fukuoka. La nature est au centre de la réflexion de ce modèle : des cultures diversifiées, adaptées les unes aux autres et qui grandissent en synergie. L’objectif étant de produire dans un environnement harmonieux et durable.

Dans les années 1980, la permaculture prend une identité plus générale et s’entend comme une approche systémique, une éthique de développement durable où l’activité humaine tient compte de la nature et de ses interconnexions. Vivre et se nourrir sans épuiser la terre et en veillant à soutenir un système complexe et diversifié.

Vous trouverez de nombreux guides sur la permaculture sur internet (par exemple, le manuel gratuit Buttes de cultures).

Voici 5 étapes pour comprendre et démarrer la permaculture chez vous, dans votre jardin ou sur votre terrasse !