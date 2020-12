5 candidates, dont 3 électriques, au titre de "plus belle voiture de l'année"

Les véhicules nommés pour l'élection de la "Plus belle voiture de l'année" sont la Honda e, le Mazda MX-30, la Mercedes-Benz GLA, l'Opel Mokka-e et le Skoda Enyaq iV.

Reste à savoir quelle voiture les internautes choisiront pour succéder à BMW Série 2 Gran Coupé, élue l'an passé. Réponse le 26 janvier 2021 lors d'une cérémonie organisée dans le cadre du prochain Festival automobile International.

Pour les départager, les internautes vont pouvoir voter du 3 décembre 2020 au 17 janvier 2021, (plusbellevoituredelannee.bfmtv.com) sur des critères exclusivement de beauté et de design via un site dédié. Pour rappel, les candidates sont des berlines, monospaces, breaks, coupés, cabriolets ou SUV dont le prix de commercialisation ne dépasse pas les 60.000 euros.

L'un des votants, tiré au sort, aura la chance de remporter une voiture d'une valeur de 30.000 euros. En 2020, plus de 120.000 personnes ont participé au concours.

Le nom de la plus belle voiture de l'année sera révélé le 26 janvier 2021 à l'occasion de la remise des Grands Prix du festival. A noter que cette cérémonie récompensant les plus belles réalisations automobiles et artistiques de l'année se tiendra dans une configuration inédite, qui sera annoncée ultérieurement, Covid-19 oblige.

Le jury est une nouvelle fois présidé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte. Cette année, exceptionnellement, les délibérations et votes seront organisés en ligne, le prix de la plus belle voiture de l'année étant le seul décerné par les internautes.