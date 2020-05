5 bonnes nouvelles pour célébrer la journée internationale de la biodiversité

Ce repeuplement s’explique par l’interdiction de la chasse à la baleine dite "commerciale" mise en place dans les années 80. Ces chiffres sont une excellente nouvelle pour les baleines à bosse mais également pour toute la biodiversité et pour l’environnement car tout au long de leur vie, les baleines emmagasinent d’énormes quantités de CO2 en s’alimentant . Et comme une baleine à bosse peut vivre jusqu’à 50 ans, elle peut en stocker des tonnes de CO2 !

Mais cette semaine, une étude publiée dans la revue scientifique The Royal Society a révélé qu’ elles seraient un peu plus de 25.000 , soit pratiquement au même niveau (93%) qu’en 1830 où elles étaient 27.000 à se balader dans les océans.

Première bonne nouvelle, dont on a beaucoup parlé cette semaine : la population des baleines à bosses est aujourd’hui pratiquement restaurée ! Victime de la chasse, ces impressionnants mammifères pouvant mesurer jusqu’à 15 m de long et peser 50 tonnes ont frôlé l’extinction dans les années 50 avec moins de 500 spécimens.

La Commission européenne a adopté et présenté ce mercredi 20 mai sa stratégie pour la biodiversité 2030 et son projet "Farm to Fork" (de la Ferme à la Fourchette), qui définit les orientations d’une politique agricole durable. Elle a ainsi reconnu le lien entre la santé et la nature, et placé la biodiversité au cœur du "Green Deal" économique. "C’est la première fois dans l’histoire de la politique de l’UE relative à l’alimentation que nous proposons un programme de mesures complet, pour toutes les étapes de la production d’aliments", a indiqué la commissaire à la Santé et la sécurité alimentaire Stella Kyriakides. Les stratégies comprennent des dizaines d’actions concrètes "pour transformer notre système alimentaire" et rétablir la biodiversité sur le continent, dans un esprit faisant du durable "une stratégie de croissance", a-t-elle résumé.

Il est notamment question de réviser la législation européenne encadrant l’usage de pesticides dans l’agriculture, de pousser à une part plus importante du bio dans les surfaces de culture (jusqu’à au moins 25% des terres agricoles) ou encore d’introduire à moyen terme un label harmonisé à l’échelle européenne, relatif à la qualité nutritionnelle des aliments, pour les emballages. Parmi les objectifs fixés pour 2030, on retrouve également celui de transformer au moins 30% des terres et des mers d’Europe en zones protégées, ainsi que de planter au moins 3 milliards d’arbres. Il s’agit aussi de pousser les Etats à adopter une fiscalité qui tienne compte des coûts environnementaux réels.