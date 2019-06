4 produits pour prendre soin de sa maison et qui ne polluent pas

Et si on supprimait les 12 bidons de produits divers et variés qui encombrent notre placard et qui polluent la planète ?

Au lieu de choisir un produit d’entretien spécifique pour chaque pièce, surface, style différent, plein de produits chimiques voir toxiques, on vous propose de vous contenter de 4 produits qui seront utilisables pour toute la maison.

Le vinaigre blanc

Son principal atout : détartrant. Il est du coup utilisable pour les toilettes, la salle de bain, les vitres mais aussi pour désodoriser les éviers (même si son odeur est forte, elle disparaît rapidement).

Le savoir noir

De l’eau chaude et un peu de savon noir dilué pourront nettoyer n’importe quelle surface : votre sol, les plaques vitrocéramiques, la cuisine, vos meubles.

Le bicarbonate de soude

Classique tant en cuisine que dans la salle de bain, il permet de désodoriser les espaces (et vos aisselles) et notamment le frigo. Il permet également de désinfecter efficacement vos accessoires de soins et de beauté. Enfin, il peut également être efficace pour nettoyer vos fruits et légumes et supprimer les pesticides qui s’y sont déposés (une bassine remplie d’eau dans laquelle vous venez de diluer une à deux cuillères de bicarbonate de soude).

Le savon de Marseille

Un remède de grand-mère, comme on dit. Il peut remplace le liquide vaisselle (savon de Marseille râpé, savon noir, bicarbonate de soude, vinaigre d’alcool, cristaux de soude, quelques gouttes d’huile essentielle) et la lessive (savon de Marseille, bicarbonate de soude, 1 Litre d’eau, 10 gouttes d’huile essentielle).

On vous conseille de prendre du véritable savon de Marseille, celui fait avec de l’huile d’olive plutôt que de l’huile de Palme.