4 plantes aux odeurs envoûtantes et inattendues pour votre jardin

Elle pousse en jolie trompette rouge carmin alors que ses pétales forment un petit soleil jaune. Et, surprise, elle sent bon le café ou le chocolat . Une odeur tout en trompe l’œil pour une fleur originaire du sud-est des Etats-Unis, aussi précieuse à regarder que gourmande à respirer.

On la connait aussi sous le nom d'immortelle. Car cette plante au feuillage persistant gris et aux fleurs jaunes sent... le curry. On pourrait presque le confondre avec le mimosa, si ce n'est que l'immortelle pousse en buisson, au ras du sol, et non en arbuste. Un voyage depuis son jardin pour une plante qui se porte comme un charme par tous les temps, même en canicule.