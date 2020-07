4 livres à offrir pour sensibiliser son entourage à l'écologie

Quoi de mieux que les livres pour se sensibiliser à une cause et se nourrir de réflexions pour comprendre la société qui nous entoure ?

"Toi aussi, tu peux changer le monde" : pour inspirer les ados

Greta Thunberg, Madelaine Tew... Plus que jamais sensibilisés au combat environnemental, les ados sont les nouveaux héros du climat. C'est leur histoire et leur parcours inspirant que raconte l'autrice Marion McGuinness dans l'ouvrage "Toi aussi tu peux changer le monde", paru en juin aux éditions De Boeck. Ce livre dresse 80 portraits de jeunes militants écologistes âgés entre 12 et 29 ans, auxquels les futurs adultes pourront s'identifier. Et qui leur donneront peut-être envie de se mobiliser à leur tour pour apporter leur pierre à l'édifice.