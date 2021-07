4 choses simples à faire sur son ordi pour aider la planète

Sur base de ces chiffres relayés par greenit.fr, nous mesurons toute l’urgence d’une consommation plus responsable et raisonnée du numérique.

Selon le rapport de l’étude sur l’empreinte environnementale du numérique en 2019 , on fait le constat des chiffres suivants :

Un geste qui peut sembler anodin et qui pourtant à un impact considérable sur la planète, c’est celui qui consiste à vider sa boîte mail de tout le superflu.

Les spams, les newsletters s’entassent et sollicitent les serveurs pour leur stockage à toute fin inutile ! Au même titre, nos comptes e-mail obsolètes continuent à absorber quantité de données laissées pour compte mais qui sont cependant stockées et gérées par les serveurs.

Les envois de mails génèrent une grosse partie de cette pollution numérique puisqu’un seul mail crée 10 grammes de CO2 et 200 millions de mails s’envoient chaque minute à travers le monde.

On passe donc à l’action et au grand nettoyage en :

vidant et désactivant nos comptes obsolètes

nettoyant nos boîtes e-mail actives

Cleanfox fait table rase de l’inutile et définit notre empreinte carbone

La plateforme Cleanfox nous accompagne dans cette démarche de nettoyage du superflu. Selon cette application, il serait établi que : "à eux seuls les spams et newsletters représenteraient plus de 90% des flux de mails. Or, 90% des e-mails commerciaux ne seraient jamais lus !".

Après s’être désabonné des "inutiles", il est alors possible de voir nos nouvelles statistiques de pollution avec le volume de CO2 économisé et le nombre d’arbres que l’on aurait ainsi sauvés.

On a testé pour vous l’application Cleanfox, découvrez-la en un clic.

Il importe de préciser qu’en amont de cet éco-nettoyage, l’application sollicitera forcément l’accès à vos données. A vous de voir si vous y mettez une réserve ou si vous recourez à cette application pour réduire votre impact environnemental, pour contribuer à sauver la planète !