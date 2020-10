30DaysChallenge : 30 jours pour changer ses habitudes de consommation avant le Black Friday.

Cette année, le Black Friday, Covid-19 oblige, risque fort de déchaîner les passions sur la toile. Alors que les commerçants se préparent déjà à recevoir une flambée de commandes via leur site internet, l'événement alternatif Green Friday , fidèle au poste, revient pour une quatrième édition. Depuis sa création en 2017 par l'entreprise Envie, ce collectif français de 400 associations et entreprises invite à consommer autrement.

Les associations dénoncent des "publicités mensongères"

Le Green Friday n'est pas l'unique mouvement alternatif au Black Friday à avoir vu le jour en France ces dernières années. En 2019, la marque Faguo a lancé le collectif "Make Friday Green Again", avec l'ambition de représenter "un premier pas pour faire mieux lors d'une journée qui encourage la surconsommation et la surproduction". Un an plus tôt, on découvrait le "Fair Friday", cette fois initié par l'enseigne Nature et Découvertes.

Au-delà de la volonté de dire "non" au consumérisme, ces mouvements ont en commun de dénoncer une journée calquée sur des publicités "mensongères", comme l'avait déjà pointé l'association UFC Que Choisir.

Fin 2019, un amendement visant à interdire le Black Friday en France a été porté jusque devant le Sénat par la députée écologiste Delphine Batho. Amendement finalement relégué le 10 décembre par l'Assemblée nationale à un vote symbolique, se limitant à avertir les consommateurs du caractère "trompeur" des promotions associées au "vendredi noir".