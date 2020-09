3 objets insoupçonnés de votre quotidien à transformer... en compost !

Après le T-shirt, voici le sweat-shirt qui se dégrade totalement sans faire de mal à la planète. La marque spécialiste du genre, Volleback, récidive avec cette pièce à capuche conçue à partir d’eucalyptus et de bois de hêtre , puis séchée à l’aide de grenades. La promesse : un vêtement qui se décompose en seulement huit semaines. Le jumper peut devenir du compost plus ou moins vite, selon qu’il fait plus ou moins chaud. Le sweat n’est pas encore en vente, mais cela ne saurait tarder sur leur site internet : www.vollebak.com .

Les masques

Ils sont devenus des objets indispensables de notre quotidien. Et face à la pollution alarmante provoquée par les nombreux masques chirurgicaux laissés à l’abandon dans les rues, une start-up industrielle située en Bourgogne-Franche-Comté a mis au point un masque fabriqué en feutre filtrant en fibres naturelles de chanvre. Géochanvre promet que son innovation est entièrement compostable. On doit enlever l’élastique et les mousses au préalable pour les ajouter au compost. Sur le plan sanitaire, le masque biodégradable est aux normes et filtre jusqu’à 89% de particules.