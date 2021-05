267 gigatonnes de glace fondent dans le monde tous les ans.

Les pertes globales se sont même accélérées ces dernières années, passant de 227 gigatonnes de glace perdues chaque année en moyenne entre 2000 et 2004 à 298 gigatonnes par an entre 2015 et 2019.

Les résultats révèlent des spécificités régionales

Cette étude unique en son genre montre que les glaciers qui fondent actuellement le plus rapidement se trouvent dans les Alpes, en Islande et en Alaska.

En revanche, les taux de fonte ont ralenti entre 2010 et 2019 sur la côte est du Groenland ou encore en Scandinavie. Difficile d'expliquer cette décélération locale, sinon par une anomalie météorologique qui a provoqué des précipitations plus importantes et des températures plus basses que prévu.

En revanche, l'accélération globale des pertes de masse des glaciers est malheureusement le résultat de la hausse des températures.