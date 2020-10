24 planètes "superhabitables" découvertes, elles pourraient être plus adaptées à la vie que la Terre

Après que Cheops a dévoilé une des planètes les plus extrêmes connues , c’est au tour des planètes habitables de faire parler d’elles. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Astrobiology, certaines planètes seraient plus adaptées à accueillir la vie que la Terre actuellement. "Nous sommes tellement concentrés sur la recherche d’une planète miroir de la Terre que nous pourrions passer à côté d’une planète qui est encore plus adaptée à la vie", a déclaré Dirk Schulze-Makuch, auteur principal de l’étude et professeur d’astrobiologie et d’habitabilité planétaire à l’Université de l’État de Washington, dans un e-mail à CNN .

Qu’est-ce qu’une planète superhabitable ?

Schulze-Makuch identifie une planète superhabitable comme "toute planète qui a plus de biomasse et de biodiversité que notre Terre actuelle". De plus, la planète devrait être légèrement plus vieille, plus grosse, plus chaude et plus humide que la Terre, a-t-il expliqué. Selon eux, une planète environ 1,5 fois la masse de la Terre serait capable de maintenir le chauffage intérieur plus longtemps que la Terre et aurait une gravité plus forte qui lui permettrait de conserver son atmosphère plus longtemps. Une plus grande teneur en eau sur une planète plus chaude, environ 8 degrés Fahrenheit plus chaude que la Terre, peut également être plus adaptée à la vie. Les auteurs de l’étude ont comparé cette préférence pour la chaleur et l’humidité à la biodiversité des forêts tropicales humides de la Terre – en particulier par rapport aux zones plus froides et plus sèches.

Mais attention, une planète habitable aujourd’hui ne le sera peut-être pas demain et inversement.

"L’habitabilité de notre planète a également changé tout au long de notre histoire naturelle", a-t-il déclaré.

"Par exemple, la Terre à l’époque du Carbonifère avec tous les marécages et la forêt tropicale (qui produisaient la plupart de notre gaz et pétrole actuels) était probablement plus habitable – superhabitable selon notre définition – que la Terre actuellement."