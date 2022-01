2021, le tourisme dans l'espace

Eclipsant presque l'atterrissage d'un nouveau rover de la Nasa sur Mars ou le lancement du télescope spatial le plus puissant jamais conçu, la "course des milliardaires dans l'espace", comme elle a vite été surnommée, aura captivé le monde entier. Tout en attirant les critiques, face à une activité souvent jugée frivole et nocive pour l'environnement.

En juillet, Virgin Galactic a été la première entreprise à faire brièvement toucher l'ultime frontière à son fondateur, le Britannique Richard Branson.

Quelques jours plus tard, Jeff Bezos s'envolait à bord d'une fusée de sa propre société, Blue Origin. Cette dernière a ensuite organisé deux autres missions, dont l'une ayant à son bord l'acteur William Shatner, emblématique capitaine de la série Star Trek.

Bien plus loin de la Terre, SpaceX a de son côté envoyé dans le cosmos quatre novices durant trois jours, la première mission orbitale de l'Histoire n'ayant comporté aucun astronaute professionnel à bord.

"On a attendu tellement longtemps des vols privés sub-orbitaux ou orbitaux", rappelle Laura Forczyk, analyste du secteur spatial. "Cela arrive enfin !"

La Russie a elle aussi participé aux réjouissances en envoyant dans la Station spatiale internationale (ISS) une équipe de cinéma et un milliardaire japonais mais avec ses traditionnelles fusées Soyouz.