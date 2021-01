2021, année cruciale pour la biodiversité

La 15e réunion de la Convention de l'ONU sur la diversité biologique (COP15) est cruciale. Elle doit aboutir à un nouveau cadre pour protéger les écosystèmes et gérer durablement les ressources naturelles à moyen terme (2030), et plus long terme (d'ici 2050).

Un plan pas assez ambitieux selon le WWF

Pour l'ONG WWF, "ce que nous avons sur la table n'est pas assez ambitieux ni exhaustif pour inverser la perte de biodiversité d'ici 2030", regrette Guido Broekhoven.

Il faut "identifier les secteurs entraînant cette perte de biodiversité, dont les systèmes alimentaires et agricoles, forestiers, la pêche, les industries extractives" et "fixer des cibles spécifiques pour ces secteurs", avance-t-il. Autre nécessité : réduire "l'empreinte de notre production et de notre consommation" et améliorer les dispositifs de contrôle de mise en œuvre des mesures adoptées, poursuit-il.

Pour autant, "tout ce temps n'a pas été perdu", estime Aleksandar Rankovic, expert à l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). Il a permis à des acteurs non étatiques de se mettre en ordre de bataille. "Mais sur l'objectif final qui est d'aboutir à un texte, il est difficile de capitaliser sans négociations", reconnait-il.

Basile van Havre défend une "stratégie des petits pas" en attendant la reprise des discussions en présentiel. Le changement d'administration aux États-Unis est aussi une bonne nouvelle, même si Washington n'a pas ratifié la Convention pour la biodiversité, souligne-t-il.