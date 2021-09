100% de bus zéro émission à Londres d’ici une dizaine d’années

Le maire de Londres, Sadiq Khan, annonce que tous les prochains bus du réseau Transport for London (TfL) seront désormais électriques, sans la moindre émission de CO2 dans l’air. L’objectif est qu’au plus tard en 2034, l’intégralité de la flotte soit 100% électrique.

Transport for London ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin et teste ce que l’on appelle l’électricité verte, c’est-à-dire des véhicules équipés d’une pile à combustible et alimentés par de l’hydrogène. Plus tôt dans l’année, une vingtaine de bus à impériale fonctionnant à l’hydrogène ont ainsi été mis en circulation à Londres.

D’autres grandes métropoles souhaitent également basculer vers une offre de transport "verte". C’est notamment le cas de Paris, où la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a annoncé avoir commandé 450 bus 100% électriques, qui devraient être livrés d’ici 2023. Ils viendront rejoindre les 250 autres bus électriques actuellement en circulation. A noter que sur une flotte d’environ 4700 bus, plus de 430 sont aujourd’hui aussi alimentés en biométhane et 1115 sont hybrides.