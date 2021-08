10 manières d’utiliser la craie à la maison

Depuis 10 ans, la craie est sortie des rangs de l’école mais a toujours gardé son trait de fantaisie pour dessiner sur le bitume et pour colorer notre enfance. Ces petits bouts de roche sédimentaire calcaire finement coupés en lamelles sont composés de carbonate de calcium et d’argile et s’emparent de vifs coloris pour égayer nos petits chefs-d’œuvre artistiques.

De nombreuses astuces s’offrent à nous pour parer aux petits inconvénients domestiques et à un prix dérisoire. Lastucerie.fr et commenteconomiser.fr ouvrent leur boîte à idées pour nous faire profiter de ces petits gestes quotidiens qui nous faciliteront la vie.

1. Reboucher les petites imperfections des murs

Une petite bavure est vite arrivée, un faux mouvement et ça y est il y a un petit trou, une éraflure dans le mur. Pour reboucher simplement cette entaille, vous pouvez y intégrer un morceau de craie ou celle-ci réduite en poudre pour combler le trou et le tour est joué, il n’apparaîtra plus rien.

2. Constituer un barrage pour les fourmis

On ne sait trop pourquoi mais les fourmis détestent les particules de craie et ne s’aventurent pas au-delà de la traînée de poudre que vous laisserez au sol ou sur le rebord de vos fenêtres. Définissez votre territoire et marquez-le d'un trait de craie, c’est imparable.

3. Pour un col souillé

Les cols de chemises sont parfois marqués de souillures et un simple frottement de craie sur le tissu avant de le mettre en machine rendra votre linge plus blanc que blanc.

4. Pour maintenir l’éclat de vos couverts en argenterie

A cause de l’humidité, le processus d’oxydation ternit l’argenterie. Nos couverts tout comme nos bijoux font grise mine. Pour maintenir leur éclat, placez de la craie dans le compartiment à couverts, ou votre coffret à bijoux et ils resteront brillants comme au premier jour.

5. Pour éviter les moisissures dans les armoires

Disposez un sachet rempli de craies dans vos armoires et dites adieu aux moisissures. La craie est une véritable éponge à humidité.

6. Pour des ongles impeccables

Saupoudrez une brosse à ongles de craie et frottez-la au-dessous de vos ongles énergiquement. La craie aidera à extraire les impuretés et redonnera à vos ongles un blanc immaculé. Vous obtiendrez une french manucure naturelle en un tournemain ! A moins que vous ne préfériez arborer des ongles multicolores conformes à votre peps et votre optimisme ?

7. Pour faire blinquer le marbre et le métal

La craie est parfaite pour redonner un coup d’éclat à vos surfaces en métal ou en marbre. Il vous suffit d’écraser quelques craies dans un bol, d’imbiber un chiffon doux et le tremper dans la craie pilée. Frottez les surfaces à traiter, rincez à l’eau tiède puis essuyez. Les grains de craie retireront les souillures sans griffer le métal ou le marbre.

8. Pour avoir des outils comme neuf

Les outils sont souvent exposés à l’humidité dans une buanderie, un garage, un abri de jardin. Laissez de la craie dans votre boîte à outils et ils resteront impeccables, comme au premier jour. Dites ainsi adieu à la rouille avec cette simple astuce. Découvrez aussi 3 solutions naturelles et bon marché pour enlever la rouille de vos outils.

9. L’anti dérapant pour le tournevis

Encore raté, le nombre incalculable de fois que l’on positionne le tournevis sur l'encoche et qu’il s’en échappe. Fini ces petits dérapages incontrôlés, saupoudrez l’embout de votre tournevis avec de la craie et tout ira à merveille.

10. Refaire de la craie avec les chutes

Les petits morceaux de craie filent souvent à la poubelle alors qu’ils peuvent retrouver une nouvelle vie en redevenant une craie originale. Ecrasez toutes les chutes de craie dans un récipient, imprégnez-les d’eau puis disposez le mélange dans un moule de votre choix et laissez sécher. Osez la fantaisie pour les différentes formes de moule, lors du prochain usage de vos craies personnalisées, cela vous refilera le sourire.

C’est surprenant ce qu’un petit bout de craie peut faire et à un prix tout mini.