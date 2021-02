10 idées pour recycler vos collants filés

Les chaussures qui puent, c’est un fléau mais il existe plusieurs astuces pour s’en prémunir. Et en plus vous pouvez utiliser vos vieux collants pour vous aider. Les collants peuvent servir de petits sacs pour contenir du bicarbonate de soude et quelques huiles essentielles afin de chasser les mauvaises odeurs de vos chaussures de sport. Glissez les petits sachets réalisés avec vos collants dans les baskets et le tour est joué !