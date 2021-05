1 grande ville sur 4 dans le monde n'a pas les moyens financiers pour lutter contre le dérèglement climatique

Beaucoup de villes à travers le monde ne sont pas encore prêtes à devenir résilientes, c'est-à-dire à s'adapter et à se transformer pour faire face aux défis environnementaux de demain.

Selon une enquête réalisée par l'organisation CDP (Carbon Disclosure Projet), sur un peu plus de 800 villes dans le monde, 43% d'entre elles n'ont pas encore défini de plans pour s'adapter aux changements climatiques à venir et ainsi protéger leurs habitants et leurs infrastructures.

Pourtant, 93% de ces villes ont parfaitement conscience d'être directement menacées par le changement climatique à venir.

Ce défi est d'autant plus important que parmi les conséquences du dérèglement climatique, 20% des villes étudiées redoutent de devoir être confrontées un jour à un risque de maladies infectieuses ou pire, une nouvelle pandémie.