Concours : Seconde Nature, des produits bio et made in Belgium!

Son défi : populariser la cosmétique bio, en faire la norme et nonplus l’exception.

La force de Seconde Nature : des formules saines et respectueuses de l'environnement, avec une bonne dose de finesse. Les ingrédients très riches en principes actifs sont sélectionnés pour leur efficacité et doivent avoir été cultivés dans des conditions équitables.

À travers sa gamme, Perrine souhaite proposer des soins naturels, adaptés aux peaux sensibles et respectueux de l’environnement.

Slow cosmétique

Depuis 2015, Seconde Nature a rejoint le cercle très privé des marques " Slow ". L’association " Slow Cosmétique " créée par Julien Kaibeck récompense les marques qui s'engagent pour une beauté plus saine et sans fausse promesse.

Chaque marque porteuse de la mention est contrôlée sur plus de 80 critères : formulation des produits, rapport qualité/prix, écoconception, éthique, discours marketing, durabilité, etc. L’objectif d’une telle mention est d’aider les consommateurs à repérer les produits qui sortent du lot et faire un choix éclairé, fondé sur des critères tangibles.

Plus d'infos : http://www.secondenature.be