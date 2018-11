Concours : deux produits Decléor aux huiles essentielles

Quand les grandes marques s'attaquent au bio, ça nous fait plaisir!

Les produits de la nouvelle gamme bio respectent la charte :

Production sans produits chimiques synthétiques

Pas d’OGM

Pas d’irradiation

Respectueux des espèces vivantes et de l’environnement

A 99% d'ingrédients biologiques utilisés pour ces produits, on apprécie que ce ne soit pas de la publicité mensongère comme souvent dans le bio.

L’ingrédient clé de la gamme : l’huile essentielle de rose

Les roses utilisées pour extraire l'huile essentielles sont cueillies en Bulgarie une fois par an. On attends de ces produits des vertus anti-inflammatoires et anti-rougeurs. Si nous n'avons pas encore pu réellement le remarquer sur notre peau, nous avons néanmoins senti les vertus de l'aromathérapie. Le baume de nuit est devenu un rituel, le nez dans les mains à respirer cette odeur enivrante et si, en plus, ce qu'on respire est bio... on ne va pas se priver!