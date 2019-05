Tout savoir sur le choix et la préparation des fraises

C’est la pleine saison des fraises ! Youpi, c’est un signe que l’été arrive ! Ce fruit plaît à la fois aux plus grands et aux plus petits pour son goût sucré et juteux. Profitez-en la pleine saison s’étend de mai à fin août. Mais certaines fraises sont plus précoces et d’autres plus tardives. C’est donc l’occasion pour « Max & Fanny » de vous dire tout sur comment les choisir, les cuisiner et les conserver.

1. La fraise n’est pas un fruit ! Et non ce n’est pas un fruit mais ce n’est pas un légume non plus ! En fait, ce sont les petites graines à la surface, les akènes, qui sont le fruit du fraisier. La partie rouge et charnue sert uniquement de réceptacle à la fleur.

2. Il existe 600 variétés de fraises 600 variétés de fraises. - © Couleur; Pixabay En plus d’être un faux fruit, la plupart des fraises ont été conçues en laboratoire. Mais peu importe, elles restent délicieuses. Il existe plus de 600 variétés et presque autant de goûts, tailles et couleurs différentes. Voici quelques-unes des variétés les plus consommées. L’Elsanta : C’est la plus cultivée et la plus connue chez nous ! C’est une fraise de moyenne taille, juteuse, brillante et très sucrée.

La Darselect : Elle est également vendue chez nous. Elle est plus grosse et très goûteuse. Mais ne supporte pas bien la cuisson.

La Mara des bois : Elle est rouge foncé et de petite taille. Sa chair est tendre, elle a un petit goût de fraises des bois et elle est idéale pour les tartes.

La Gariguette : C’est l’une des fraises les plus précoces. Elle est principalement cultivée en France. Elle a une taille moyenne et allongée. Elle est juteuse et sucrée. La Gariguette se cuisine à toutes les sauces : nature, en confiture, pâtisserie…

La Ciflorette : C’est également une fraise qui apparaît tôt dans l’année. Elle est allongée et de couleur rouge orangé. Sa chair est ferme, juteuse et sucrée.

3. Comment les choisir ? Lorsqu’on achète des fraises au supermarché, on ne rêve que d’une chose, de rentrer rapidement pour pouvoir les déguster. Et la bardaf, elles n’ont pas de goût et ne sont pas mûres ! Quoi de plus déprimant ? Et pourtant choisir ses fraises, il n’y a rien de plus simple. Les signes d’une fraise bien mûre : rouge, ferme, brillante, sans taches et surtout elle doit sentir bon la fraise. Vérifiez également qu’il n’y en a pas une pourrie qui se cache derrière les autres en dessous de votre barquette.

4. Elles sont délicieuses crues et cuites Une brioche aux fraises réalisée par notre chef, Max. - © Martin Godfroid Ne les immergez pas dans l’eau, mouillez-les légèrement. Ne pas les équeutez avant de les laver. Elles se gorgent d’eau et pourraient perdre en goût. Astuces pour les équeuter : prenez le côté opposé du pédoncule et enfoncer une paille, la tige et la queue s’enlève tout seul. Elles peuvent se manger crues ou cuites. Le plus simple, c’est de les déguster nature ou avec un peu de sucre et de crème fraîche. Elles se marient aussi très bien avec du basilic et de la menthe fraîche. Cuites, elles se cuisinent parfaitement pour réaliser des confitures, des pâtisseries ou encore des coulis. Mmh ça me donne faim, pas vous ? Ça tombe bien car notre chef étoilé, Max, a une très bonne recette de pavlova ou de brioches aux fraises.

5. Les fraises se conservent 3 jours Bonne dégustation! - © Congerdesign; Pixabay Les fraises se conservent maximum 3 jours au frigo. Ne les lavez pas et n’enlevez pas les pédoncules si vous ne les dégustez pas tout de suite. Elles risquent de perdre leur saveur. L’idéal est évidemment de les manger juste après l’achat ! Pour ma part, impossible de résister ! Par contre, les fraises ne supportent pas beaucoup la congélation. Si vous n’avez pas le choix, utilisez ces fraises congelées dans vos confitures ou vos coulis mais ne les mangez pas telles quelles, elles ne sont pas très bonnes.