Origine, records… Des infos insolites sur le sandwich

Vous mangez peut-être des sandwiches tous les jours lors de votre pause de midi. Pour animer vos pauses et surtout pour faire le malin auprès de vos collègues, voici quelques infos sur le sandwich.

1. Son origine ? Monsieur Sandwich ! Le comte de Sandwich, de son vrai nom John Montagu, était un amiral de la flotte de George III, le roi d’Angleterre. Passionné par les jeux de cartes et l’argent, il misait toujours d’énormes sommes. Il mangeait rarement à la même heure car il ne pouvait pas quitter la table de jeu. Il repoussait alors sans cesse l’heure du repas ! Un jour, il eût une fabuleuse idée ! Il demanda au serveur de lui apporter une tranche de viande froide avec deux morceaux de pain. Il pouvait ainsi continuer à jouer d’une main et manger de l’autre ! Et c’est là qu’est né le sandwich ! Imaginez s’il avait apporté un autre nom ? Tous les midis, vous auriez dû dire : « J’aimerais un Fliburgs au jambon ou un marblunt au fromage svp…

2. L’association anglaise du sandwich L'association anglais du sandwich - © JayMantri; Pixabay Depuis 2015, il existe « The British Sandwich & Food to Go Association ». Cette association représente à la fois l’industrie du sandwich mais aussi tous les produits à emporter en Angleterre. Leur but ? Promouvoir et protéger tout le secteur autour de ce plat. L’association aurait même donné une définition précise du sandwich. Il peut être composé de n’importe quel pain : rond, allongé, blanc, gris, complet… Et contient un ingrédient froid. Le burger, par exemple, n’est pas considéré comme un sandwich. Par contre, le panini, spécialité italienne, bien. Le sandwich le plus vendu en Angleterre serait celui au poulet ou à la viande froide. Et en Belgique ?

3. Le jambon fromage reste le sandwich préféré des Belges ! Nous, les Belges, on reste très classique. Les Wallons et les Bruxellois sont toujours très friands du sandwich traditionnel jambon fromage. Même si les sandwiches végétariens ont de plus en plus la côte. Et vous quel est votre sandwich préféré ?

4. 192€ pour un sandwich ! Le « Quintessential Grilled Cheese », servi dans un restaurant new-yorkais, s’élève à 192€ ! A ce prix-là vous avez intérêt à déguster votre sandwich ! Mais pourquoi vaut-il si cher ? Il est composé de deux tranches de pain de mie au champagne, d’or, de beurre à la truffe blanche et de fromage Caciocavallo Podolico. Mais ce n’est pas tout ! Ce sandwich est servi sur une assiette en cristal et accompagné d’une bisque de homard. Rien que ça !